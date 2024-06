Blitz animalista alla Casa di Giulietta contro le politiche del Trentino su orsi e lupi

È scattato domenica nel centro del capoluogo scaligero, davanti a cittadini e turisti, l'ultimo blitz dei militanti di Centopercentoanimalisti, che hanno messo nel mirino ancora una volta le politiche del Trentino su orsi e lupi.

«La "Casa di Giulietta", nel cuore di Verona, è il monumento più visitato della città. Migliaia di turisti ogni giorno vanno ad ammirare il famoso verone; per la maggor parte sono turisti stranieri. È un punto privilegiato per chi voglia diffondere le proprie idee», hanno detto dall'associazione animalista.

«Domenica 2 giugno alcuni militanti del Movimento Centopercentoanimalisti si sono recati in via Cappello, davanti alla Casa di Giulietta, con uno striscione in inglese per denunciare la politica distruttiva delle giunta trentina, contro gli animali liberi, in primo luogo orsi e lupi da tempo nel mirino dei cacciatori e del presidente Fugatti. L'azione è stata accolta con approvazione e simpatia dai molti presenti, turisti e veronesi», hanno concluso.