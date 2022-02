Animalisti s'incatenano ai cancelli Aptuit per ottenere la liberazione dei beagle

Un'altra azione animalista contro il centro Aptuit è andata in scena nel weekend a Verona, nel tentativo di dare la libertà ai cani di razza beagle portati circa quattro mesi fa nei laboratori della multinazionale

«Sabato 12 febbraio, alle ore 12 circa - recita la nota delle associazioni -, è scattato il blitz della Sinergia Animalista (Centopercentoanimalisti, Fronte Animalista, Animalisti Italiani) e l’influencer Animalista Enrico Rizzi. Alcuni Militanti si sono incatenati (per davvero) sui cancelli del centro sperimentazione Aptuit.

Da oltre quattro mesi, venti cuccioli di beagle sono rinchiusi nei laboratori della multinazionale Aptuit, e da oltre quattro mesi stiamo disturbando l’attività dell’azienda con blitz e altro ancora. Non molleremo la presa fino a quando quelle povere creature verranno liberate.

Sul posto è arrivata una volante della Polizia, una auto della Digos e successivamente un mezzo dei vigili del fuoco, per potere tranciare le catene ai militanti. Nessuna tregua, fino alla fine Animali liberi».