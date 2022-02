Torna da una piccola vacanza a Verona, 23enne trovato morto nel letto

Si era concesso una piccola vacanza nella settimana di San Valentino. Due giorni con la fidanzata a Verona e poi il ritorno a Pordenone, nella casa in cui viveva con la madre e con la nonna, in zona Villanova. Nella casa dove si è spento a 23 anni. Un tragico destino quello di Andrea Vestri, il giovane deceduto venerdì scorso, 18 febbraio. Era tornato dal mini-gita scaligera e si era coricato nel letto in cui la madre, venerdì mattina, lo ha trovato senza vita. Quella madre che ora, insieme agli amici e ai parenti, vuole sapere di cosa è morto Andrea Vestri.

Come riportato dal Gazzettino di Pordenone, le indagini sulla morte del 23enne sono coordinate dal sostituto procuratore Andrea Del Missier, il quale spera di ottenere indicazioni interessanti dall'autopsia, da poco affidata al medico legale Valentina Zamai. Ciò che finora è stato possibile accertare è che Andrea Vestri era un ragazzo senza particolari problemi di salute. Solare, educato, affidabile, aveva da poco cominciato a lavorare come corriere di Amazon e aveva prenotato per marzo la terza dose di vaccino anti-Covid. Nulla che possa al momento spiegare una morte tanto improvvisa quanto dolorosa. Per questo si attende ora l'esito dell'autopsia.