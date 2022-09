Colpito da un malore nella sua azienda di Minerbe. È morto Andrea Riello

Questa mattina, 13 settembre, è deceduto nella sua azienda di Minerbe Andrea Riello. L'imprenditore veronese aveva 60 anni ed è molto probabile che la causa della sua morte sia un malore che lo ha colpito mentre si trovava in un ufficio della Riello Sistemi. Per soccorrerlo è stato chiamato il 118, la cui centrale ha inviato sul posto un'ambulanza e un elicottero. I tentativi di rianimare Andrea Riello non hanno avuto l'esito sperato ed è stato così accertato il decesso del 60enne.

Andrea Riello, come ricorda Ansa, è stato alla guida di Confindustria Veneto dal maggio 2005 al gennaio 2009, anni in cui è stato nominato anche "Ambasciatore del Made in Italy" nei paesi est-europei.

Andrea Riello è il fratello di Giuseppe, attuale presidente della Camera di Commercio di Verona, e dopo la laurea in economia ed un'esperienza all'estero ha cominciato a lavorare nelle aziende di famiglia e ad impegnarsi in Confindustria. Presidente della Riello Sistemi dal 1993, gruppo con oltre 500 dipendenti e quattro stabilimenti di produzione, Andrea Riello è stato anche alla guida del consorzio di garanzia fidi di Confindustria, presidente della Fondazione Campiello, membro del cda di Unicredit e consigliere di amministrazione di Save.

«La notizia della morte improvvisa di Andrea Riello mi colpisce e mi addolora profondamente - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Era un uomo e un imprenditore di grande valore e visione, capace di creare un'impresa leader nel suo settore. Era sempre con il sorriso. Un imprenditore illuminato e impegnato che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, in particolare quando aveva assunto la presidenza di Confindustria Veneto. La sua scomparsa, così inaspettata, lascia un vuoto difficile da colmare. In questo momento di dolore, voglio rivolgere alla famiglia Riello e a tutte le persone che lavorano nella sua azienda la mia vicinanza personale ed il cordoglio della Regione».