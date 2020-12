Andrea Croce, solidarietà dal Pd: «Vile pestaggio, serve il vigile di quartiere»

«Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza al consigliere della Terza Circoscrizione Andrea Croce, rimasto vittima, assieme ad una collaboratrice e nelle vesti professionali di gestore di un pub in piazzale Olimpia, di un vile pestaggio ad opera di tre uomini che erano stati giustamente ripresi da Croce perché uno di loro urinava sulla pubblica via». Ad affermarlo in una nota congiunta sono Riccardo Olivieri, consigliere in Terza Circoscrizione e segretario del Terzo Circolo Pd Enzo Biagi ed il capogruppo in Consiglio comunale per il Pd Federico Benini.

Il riferimento è ovviamente all'episodio di domenica sera poi denunciato ieri in un video sui social dallo stesso Andrea Croce, gestore del The Den Pub di piazzale Olimpia antistante allo Stadio. La nota dei due esponenti Pd prosegue: «L’episodio riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza nei quartieri che a nostro modo di vedere va affrontato con l’istituzione del vigile di quartiere. Il vigile di quartiere non è la panacea di tutti i mali, - spiegano Olivieri e Benini - ma l’unico modo serio e soprattutto legale per introdurre un elemento di deterrenza agli atti di inciviltà e di microdelinquenza. Questo a differenza delle ronde che la Lega ha cercato, anche di recente, di introdurre ma sempre fallendo in quanto illegali».