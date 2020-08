Coronavirus e aumento dei casi positivi in Europa: «Sono un campanello d'allarme»

L'aumento di casi di positività al coronavirus in Europa «penso che sia un campanello d'allarme». Così secondo quanto riportato dall'Ansa si sarebbe espresso Andrea Crisanti, professore di Microbiologia dell'Università di Padova. «L'Italia non è in una bolla che in qualche modo ci protegge - avrebbe quindi affermato ancora il professor Crisanti - e poi rimane il fatto che non sappiamo le ragioni della differenza» circa i numeri di positività rispetto all'Europa.

«Perché nel resto d'Europa i casi aumentano e in Italia no? Non sappiamo se questo è un problema», avrebbe aggiunto Andrea Crisanti sottolineando che «la scienza è misura, ma purtroppo si misura quello che uno vuole. Non è di fatto obiettiva, dipende, purtroppo, da quello che si misura. Quindi se noi non misuriamo i casi in maniera corretta - avrebbe infine concluso il professor Andrea Crisanti - potrebbe essere benissimo che stiamo facendo una grandissima sottostima».