Mamma anatra e sei piccoli recuperati in piazzale XXV Aprile e riportati sulle rive dell'Adige

Un intervento di ‘salvataggio’ speciale quello effettuato lunedì dalla Polizia locale di Verona in via Delle Coste. Protagonista una famiglia di anatre, per l’esattezza una femmina di Germano reale e i suoi sei piccoli, prima intercettata a passeggio lungo la carreggiata della via e poi recuperata in piazzale XXV Aprile, per essere ricondotta in riva all’Adige.

L’operazione di messa in sicurezza è terminata in zona Basso Acquar, dove gli agenti hanno immediatamente riposto in libertà mamma anatra e i piccoli, che si sono subito allontanati in direzione del fiume.