Amt3, problema nel rilascio permessi: l'azienda si scusa con i clienti

«Amt3 informa che a causa di un blocco telematico dei server dovuto a un aggiornamento dei sistemi, alcuni clienti hanno subito un disservizio del quale prontamente si scusa.

Durante la mattina di lunedì 2 maggio infatti, dalle ore 10 alle ore 12, il programma per il rilascio permessi non ha funzionato correttamente».

Inizia così la lettera di scuse dell'azienda verso i propri clienti, loro malgrado coinvolti nei disguidi tecnici che si sono verificati nella mattinata di lunedì.

«È raro che il programma vada in tilt: se succede il problema si risolve nell’arco di una manciata di minuti ma questa volta è stato più complesso perché ha coinvolto più sistemi diversi - spiega l'azieda -. Si è comunque subito messa in moto la procedura che ha permesso ai clienti coinvolti, una ventina, di fissare nuovi appuntamenti: chi ha chiamato l’azienda, il cui servizio di prenotazione da remoto è attivo al numero 045 2212345, chi ha usufruito dell’App Filavia dal proprio smartphone e chi ha scelto un nuovo giorno e nuovo orario tramite sito internet».

«Amt3 coglie l’occasione per ricordare che per richiedere dei permessi allo sportello non è necessario recarsi in loco, né fare la coda per attendere il proprio turno (per la maggior parte dei permessi esistenti) - conclude l'azienda -. Questo perché è possibile eseguire la procedura di rinnovo o di rilascio autonomamente online, comodamente da casa, accedendo con SPID o CIE. Ciò non toglie, naturalmente, che per chi richiede il permesso in presenza, senza appuntamento, Amt3 garantisce l’attuarsi del servizio nelle migliori condizioni».