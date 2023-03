L'annuncio di Amt: a Veronetta in via Terzian prende avvio la tariffazione della sosta

«Dal 17 aprile 2023 entra in vigore l’Ordinanza Dirigenziale n. 257 del 22.02.2023 relativa ai provvedimenti viabilistici in via Hrayr Terzian». Lo annuncia una nota ufficiale di Amt che poi spiega: «A seguito della predisposizione dell’apposita segnaletica e all’installazione dei parcometri via Terzian, inserita nel Piano Urbano della Sosta per il Comparto di Veronetta, dal 17 aprile la sosta sarà soggetta da una tariffazione oraria pari ad 1 euro dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, ad esclusione quindi delle domeniche e dei giorni festivi come nelle altre vie del comparto».

Secondo quanto viene spiegato da Amt, sarà possibile pagare la sosta direttamente presso i parcometri di nuova generazioni, nei quali è necessario inserire il numero di targa del veicolo, o attraverso le applicazioni per il pagamento della sosta tramite telefonino digitando il "CODICE ZONA 587". Inoltre, i cittadini residenti o dimoranti e le ditte aventi sede legale in via Hrayr Terzian possono fare richiesta di permesso di sosta, così come previsto dall’Ordinanza Dirigenziale 1365/2014 presso gli sportelli dell’Ufficio Permessi Amt3 in piazzale del Cimitero 3, oppure attraverso la procedura online dal sito www.amt3.it accedendo con Spid, Carta di Identità elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi.

Per maggiori informazioni e per verificare i requisiti, i documenti necessari e le modalità di rilascio dei permessi di sosta è possibile consultare il sito internet www.amt3.it, oppure telefonare al numero 045-2212345, o inviare un messaggio whatsapp al numero 349-2744729, o ancora scrivere a: urp@amt3.it. Gli sportelli dell’Ufficio Permessi sono aperti dal lunedì al sabato: nelle mattine del lunedì, mercoledì e venerdì sono a disposizione biglietti di accesso limitati, nelle giornate di martedì, giovedì (mattina e pomeriggio) e sabato gli sportelli sono aperti solo su appuntamento. Per fissare un appuntamento per il rilascio del permesso è sufficiente utilizzare l’applicazione Filavia, ma anche attraverso il sito internet www.amt3.it oppure telefonando al numero 045-2212345.