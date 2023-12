Amministratore di condominio infedele si intasca 196mila euro

Appropriazione indebita e autoriciclaggio, queste le accuse nei confronti di un amministratore di condominio veronese e della moglie arrestati dalla guardia di finanza. L'uomo è stato portato in carcere, mentre la compagna è stata ristretta ai domiciliari, come ordinato dal gip del tribunale scaligero su richiesta della locale procura.

L'indagine della Fiamme Gialle è scaturita dalle querele presentate dagli amministratori subentrati al posto dell'indagato nella gestione di vari condomini. I professionisti avevano riscontrato forti debiti e operazioni finanziarie che non avevano giustificazioni e di cui i condòmini non erano a conoscenza. In sostanza, l'indagato avrebbe effettuato dei bonifici di vario importo verso conti correnti di altri condomini da lui amministrati e verso il conto corrente della moglie.

Alle prime querele se sono aggiunte altre, aumentando progressivamente l'ampiezza dell'indagine condotta dai finanzieri veronesi coordinati dalla procura. Indagine che si è sviluppata sia attraverso testimonianze che tramite accertamenti bancari finalizzati a riscontrare le molteplici criticità segnalate.

Le investigazioni hanno consentito di ricostruire un vorticoso flusso di movimentazioni bancarie in entrata e in uscita dai conti correnti intestati ai condomini amministrati nel tempo dall’indagato. Movimentazioni che non sarebbero state giustificate delle attività dell'amministratore e che avrebbero portato all’accredito di consistenti somme di denaro sul conto della moglie dell'indagato. Somme che sarebbero state utilizzate anche per il pagamento di forniture effettuate in favore di una società amministrata dalla coppia.

Complessivamente, la somma di cui il presunto amministratore infedele si sarebbe indebitamente appropriato tra il 2018 e il 2023, insieme alla coniuge, supera i 196mila euro. E le operazioni finanziarie effettuate tra i vari conti correnti avrebbero avuto come scopo quello di ostacolare l’identificazione della provenienza, portando alla contestazione del reato di autoriciclaggio.

Il gip di Verona ha valutato come solide le prove raccolte dagli investigatori e ha ordinato la carcerazione del professionista e la custodia domiciliare della moglie ritenendo fondato il rischio di reiterazione del reato. All'amministratore di condominio è stato inoltre imposto il divieto temporaneo di esercitare la sua attività.