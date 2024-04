Nascondevano presenza di amianto nei rifiuti pericolosi, 6 indagati

Avrebbero nascosto la presenza di amianto dai risultati delle analisi su campioni di rifiuti provenienti da un sito della Bassa Reggiana e di proprietà di una società veronese. Per questo, la procura di Reggio Emilia ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra cui cinque dipendenti dell'Arpae (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Reggio Emilia), l'ente che era stato incaricato delle analisi. I sei, in concorso tra loro, devono rispondere dell'accusa di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, come riportato da Adnkronos.

L'inchiesta ha avuto inizio nel 2022, quando i carabinieri forestale del Nipaaf di Reggio Emilia hanno messo sotto sequestro un impianto per la produzione di aggregato riciclato per l'edilizia attraverso la trasformaizione di rifiuti provenienti da costruzioni o demolizioni. L'impianto si trova nella provincia emiliana e appartiere ad un'azienda con sede legale nel Veronese. Il sospetto era che il sito utilizzasse rifiuti pericolosi e privi di tracciabilità.

Per accertare la presenza di rifiuti pericolosi, l'autorità giudiziaria ha incaricato Arpae di caratterizzare il materiale e di cercare l'eventuale presenza di amianto. Ed effettivamente le analisi evidenziarono la presenza di amianto. Presenza però che gli indagati avrebbero parzialmente occultato non comunicandola alla polizia giudiziaria. Ma gli investigatori hanno scoperto l'occultamento, anche grazie alle informazioni rese da alcuni dipendenti dell'Agenzia regionale emiliana.

L’operazione ha impegnato più 20 carabinieri forestali ed è stata eseguita dai militari del Nipaaf di Reggio Emilia, con il supporto di unità provenienti da Modena, Parma, e Verona.