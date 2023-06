Amia avvia la nuova campagna di pulizia delle caditoie e sfalcio: «Si punta a prevenire disastri a causa del maltempo»

«Sta per iniziare una massiccia campagna di pulizia per prevenire eventuali problemi di raccolta dell’acqua piovana». Lo annuncia il Comune di Verona in una nota, nella quale viene poi precisato che «l’intervento interesserà 15 mila tra caditoie, bocche da lupo, griglie e pozzetti stradali che saranno aperti e ripuliti dal fogliame e dalla sporcizia accumulata». Si parte nei prossimi giorni per concludere «entro la fine dell’estate». I lavori sono realizzati dal Comune in collaborazione con Amia, per «un’operazione sinergica e simultanea con l’obiettivo di agire efficacemente su un’ampia parte del territorio cittadino». Si tratta, chiariscono da Palazzo Barbieri, del «secondo importante intervento, che segue quello effettuato ad ottobre dello scorso anno a Veronetta, un quartiere dei più a rischio a causa della conformazione geofisica».

Amia, secondo quanto riferito nella nota del Comune, ha stipulato nelle scorse settimane «un contratto che prevede l’affidamento a due società specializzate del servizio di pulizia straordinaria». Saranno operative anche «due autobotti di Amia, pronte ad intervenire, come sempre, in casi di emergenze ed allagamenti dovuti ad eventi atmosferici come accaduto un paio d’anni fa a Veronetta». L’operazione avrà «un costo di 140 mila euro, e la scelta delle caditoie sarà settimanalmente concordata tra Amia e le società appaltatrici in base alle priorità, alle criticità e alle indicazioni degli operatori». Fra le strade interessate anche quelle attenzionate dalla cittadinanza, come via Roveggia, via Montorio, viale Colombo, via Chinotto.

In parallelo, grazie ad un aumento del personale, il Comune di Verona fa sapere che «è stata avviata in questi giorni un’ampia attività di sfalcio dell’erba sul territorio cittadino, che a causa del lungo periodo di pioggia presenta oggi diverse zone di vegetazione rigogliosa, con erba alta ai margini delle strade e nei giardini». L’assessore alle strade, giardini e arredo urbano Federico Benini ha dichiarato: «L’obiettivo di questa campagna è prevenire eventuali danni e criticità in caso di forte maltempo. Un’operazione iniziata dal quartiere di Veronetta e che ora, grazie al supporto di Amia, si espande ad altre zone del territorio cittadino, che complessivamente presenta 60 mila caditoie. Puntiamo a far sì che questi interventi diventino di routine, secondo un preciso cronoprogramma. Nei prossimi giorni, inoltre, - ha aggiunto l'assessore Benini - grazie a nuove unità entrate in servizio, sarà potenziata anche l’attività di sfalcio dell’erba, notevolmente cresciuta dopo il prolungato periodo di pioggia, che ha impedito lo svolgimento della regolare manutenzione da parte del Comune».

Gli interventi sono stati illustrati dall'assessore Federico Benini insieme al presidente di AmiaVr Roberto Bechis: «Amia si occupa della pulizia di 60.000 caditoie in tutta la città di Verona. - ha commentato Roberto Bechis, presidente della società newco che a fine mese rileverà le quote di Amia Verona - Un’attività particolarmente importante alla luce di numerosi eventi atmosferici particolarmente intensi che hanno colpito la città negli ultimi anni, provocando allagamenti anche molti importanti in diversi quartieri. Amia ha così deciso, in coordinamento con l’amministrazione comunale, di dare il via nelle prossime settimane ad un fitto calendario di interventi di pulizia delle caditoie e dei tombini sulle strade cittadine. Un programma finalizzato a garantire il funzionamento regolare dell’impianto di raccolta e convogliamento in fognatura delle acque meteoriche, evitando così ristagni e allagamenti soprattutto in alcune zone critiche», ha concluso Bechis.