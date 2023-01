Amia, in distribuzione i nuovi calendari della raccolta rifiuti porta a porta a Verona

Da lunedì 30 gennaio entreranno in vigore i nuovi calendari relativi al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nei quartieri e nelle zone di Verona interessate da tale tipologia di servizio, così come le date della postazione Ecomobile presente a rotazione nei vari mercati cittadini.

Amia ha già provveduto alla pubblicazione dei calendari sulla homepage del sito internet aziendale e sui vari canali social della società. Proprio in questi giorni i cittadini riceveranno nella cassetta della posta i calendari della raccolta dei rifiuti porta a porta ed il calendario del servizio ecomobile anche in formato cartaceo. A partire dal 30 gennaio (fino a quella data resteranno in vigore gli orari ed i giorni indicati nei calendari 2022 già in possesso delle utenze) saranno apportate alcune modifiche relative a modalità, date ed orari di esposizione e raccolta dei rifiuti in diverse zone cittadine. Solamente gli utenti residenti nelle zone interessate dalle modifiche, ovvero Palazzina, Montorio, Zai e Basse San Michele, riceveranno in cassetta una busta contenente oltre i calendari, anche apposite indicazioni e segnalazioni riguardanti le novità del servizio.