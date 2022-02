Cerca di sfuggire all'alt della Polizia e finisce a Montorio: era destinatario di un ordine di carcerazione

Gravato da un ordine di carcerazione, ha cercato di sfuggire all’alt intimatogli dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona, impegnati in quel momento in un servizio di controllo di routine, senza però avere successo.

Erano circa le 11.30 di mercoledì, quando i poliziotti hanno fermato il 30enne in piazzale Olimpia: questi, come detto, non ci avrebbe pensato due volte e sarebbe scappato repentinamente in sella alla bici che aveva con sé, percorrendo a tutta velocità il marciapiede per far pedere le proprie tracce e mettendo così in pericolo anche l'incolumità dei passanti.

Una fuga che però è durata poche centinaia di metri, dopodiché è stato raggiunto e definitivamente bloccato dai poliziotti.

Condotto presso gli uffici di Lungadige Galtarossa per i necessari accertamenti, è subito emerso che a carico del 30enne, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per resistenza a Pubblico Ufficiale, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna lo scorso novembre.

Il giovane, pertanto, è stato condotto presso il carcere di Montorio.