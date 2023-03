L'allerta della consigliera Guarda: «Una patina bianca ha coperto il torrente Alpone»

«Una patina bianca ha completamente coperto il torrente Alpone! Come noto, si tratta di un corso d’acqua con roccia tipicamente nera, basaltica, eppure il torrente è diventato completamente bianco per diversi chilometri, da Vestenanova a dopo Montecchia di Crosara». A segnalare la situazione è la consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda, la quale ha «verificato di persona lo stato dei luoghi» e «immediatamente chiesto ad Arpav di intervenire per gli accertamenti conseguenti».



I tecnici dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto si sono dunque occupati di svolgere le analisi del caso, per appurare a cosa sia dovuto questo preoccupante fenomeno che ha colpito il corso d'acqua che attraversa l'Est veronese, depositandosi sul greto del fiume e ricoprendo pietre e sassi di una patina bianca.«Si tratta di immagini impressionati - prosegue Guarda -, che destano sincera preoccupazione, e spero vivamente che si possa risalire con ragionevole tempestività a. Il 22 marzo si celebrerà la Giornata mondiale dell’acqua e in questo frangente è necessario ribadire l'urgenza di politiche regolatorie pubbliche che obblighino le aziende a utilizzare il ciclo chiuso, depurando e riusando l'acqua in loco, vietando qualsiasi scarico nei fiumi. Diversamente, continueremo a vedere abusata l'acqua, anche quella del torrente della Val d'Alpone, per nascondere con la diluizione il problema di scarichi e lavorazioni: l'acqua circola e sposta solo i problemi da un'altra parte, danneggiando ecosistemi, cibo e salute».