Veronesi recuperati nella notte dal Soccorso Alpino sul Gruppo del Brenta

È scattato nella tarda serata di mercoledì l'intervento del Soccorso Alpino sul Campanil Basso, una delle cime del Gruppo Brenta. Come raccontano i colleghi di TrentoToday, i soccorritori sono andati in aiuto di due alpinisti veronesi, di 38 e 29 anni, rimasti bloccati sulla via del ritorno dopo essersi recati in zona per un'escursione.

Nel primo pomeriggio del 19 agosto, i due sarebbero saliti sulla cima arrampicando ma qualcosa poi è andato storto nella fase di discesa: una corda è rimasta incastrata ed i due si sono ritrovati "incrodati", in gergo alpinistico, sulla parete, a poco meno di 2.800 metri di quota. I due allora avrebbero capito che proseguire sarebbe stato impossibile e si sono rivolti al 112. Erano le 18.30: immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, ma l'intervento dell'elicottero si è rivelato difficile a causa di nuvole presenti in quota.

L'elisoccorso dunque ha caricato la Guardia attiva del Soccorso Alpino di turno a Molveno e l'ha trasportata fino al rifugio Pedrotti, dove già si trovava un altro soccorritore. I due sono partiti a piedi e, scalando il Campanil Basso, hanno raggiunto gli escursionisti in parete in circa due ore e mezza. L'intervento si è concluso intorno alle ore 23: i due scalatori, incolumi, sono stati assicurati e calati fino alla base della parete, poi hanno passato la notte al rifugio Pedrotti.