Caduta fatale per un alpinista di Peschiera: muore a 22 anni sul monte Cristallo

Un giovane di soli 22 anni, F. M., residente nel Comune veronese di Peschiera del Garda ed originario del Marocco, è morto dopo essere precipitato per circa 300 metri mentre si trovava sul monte Cristallo, in provincia di Belluno. Lo rende noto il Corriere delle Alpi che riferisce del decesso del ragazzo, dopo che quattro suoi amici alpinisti avevano lanciato il disperato allarme.

Il gruppetto pare si fosse separato ed il 22 enne sarebbe stato l'ultimo a partire, rimanendo in contatto telefonico con gli altri fino al momento della caduta nel vuoto che gli è purtroppo costata la vita. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, imbarcando due volontari ed un soccorritore del Sagf di Cortina poi fatti scendere nei pressi dell'area dove si è consumato il dramma.

La stessa eliambulanza è quindi salita per recuperare i quattro amici dello sfortunato 22 enne. La salma di quest'ultimo, una volta giunto il nulla osta della magistratura, è stata imbarellata e portata a valle grazie all'ausilio di un verricello di venti metri. Il giovane aveva un profilo Instagram molto seguito dagli appassionati scalatori e che utilizzava per raccontare il suo amore per la montagna. Alcune delle ultime stories pubblicate sui social testimoniano in modo drammatico le sue ultime ore di vita prima della fatale caduta nel vuoto.