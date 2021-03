I gestori del rifugio Boschetto a Giazza: «Due alpaca predate dai lupi, un terzo ferito»

Nella frazione di Giazza, all'interno del territorio comunale di Selva di Progno, si sarebbe consumato nelle scorse ore un attacco da parte di uno o più lupi nei confronti di due alpaca presenti al rifugio Boschetto. A darne notizia quest'oggi, domenica 28 marzo, sono stati gli stessi titolari del Rifugio Boschetto tramite un post pubblicato su Facebook:

«Quest’anno i nostri amici alpaca non ci saranno tutti in rifugio a farci compagnia! - scrivono i gestori del rifugio Boschetto - Nel periodo invernale vengono portati in un prato vicino a delle abitazioni a Selva di Progno all’interno di un recinto elettrificato anti lupo installato a novembre e collaudato da esperti incaricati. Purtroppo questa mattina, 27 marzo 2021, Perla e Mila non ci regaleranno più l’emozione dei nuovi nascituri perché sono state predate dai lupi e un terzo è rimasto ferito. I lupi hanno sfondato le protezioni e hanno vinto!».