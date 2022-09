Alluvione nelle Marche, Zaia: «Esprimo vicinanza e solidarietà, siamo pronti a dare il supporto necessario»

«Esprimo la vicinanza e la solidarietà di tutti i veneti alle popolazioni colpite dall’alluvione nelle Marche». Lo dichiara il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, rivolgendosi alla Regione Marche e a tutti i cittadini che questa notte sono stati travolti dalla bomba d’acqua e dall’esondazione del fiume Misa e del Burano. Il governatore veneto ha poi aggiunto: «Un nubifragio così violento che ha sommerso di fango e detriti abitazioni, attività commerciali trasformando le strade in torrenti d’acqua. Un disastro della natura, che segna persone scomparse e purtroppo vittime, nonostante gli sforzi e l’impegno della Protezione civile sommato a quello dei numerosi vigili del fuoco, i nostri angeli senza ali».

Zaia ha sottolineato che si tratta di «immagini choc quelle ci sono giunte questa mattina e che ci riportano alla memoria tragici momenti che in passato hanno colpito anche il nostro Veneto. La forza della natura - ha detto ancora il governatore Zaia - è imprevedibile, ma sono certo che la forza di volontà di tutti i marchigiani saprà essere determinante per reagire anche a questa catastrofe. Il Veneto è vicino ai molti cittadini e alle istituzioni locali alle quali non mancherà il supporto necessario. Anche i nostri volontari della Protezione civile regionale si mettono a disposizione del coordinamento nazionale per dare il supporto necessario ai soccorritori», ha concluso il presidente del Veneto Luca Zaia.