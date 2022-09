Arrivata nelle zone alluvionate di Senigallia, la Protezione Civile veneta si è messa al lavoro

«I nostri volontari e i tecnici regionali della Protezione Civile del Veneto sono già operativi in una zona del centro di Senigallia, lungo il fiume, e stanno portando soccorso alle popolazioni colpite dalla furia del maltempo della scorsa settimana. Una squadra per ciascuna delle nostre province è sul posto con un organico di 54 persone, dotati dei mezzi necessari per il ripristino dopo l’alluvione. Il Veneto farà tutto il possibile per aiutare gli amici marchigiani e fare in modo che la situazione delle zone così dolorosamente colpite dal maltempo torni al più presto alla normalità».

Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato che sono già operative nella zona assegnata del centro di Senigallia le 7 squadre della Protezione Civile del Veneto, arrivate martedì mattina in territorio marchigiano per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione della scorsa settimana.

L’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin, sta seguendo le varie fasi delle operazioni che sono iniziate questa mattina con l’arrivo sul posto delle prime squadre provinciali.

L’organico complessivo dei soccorritori veneti della Protezione Civile è composto da 2 funzionari regionali e di 54 volontari appartenenti a tutte e sette le province venete. Il personale è arrivato con adeguate dotazioni composte da 6 mezzi per il trasporto persone, 13 autocarri,7 moduli AIB, un mezzo radio, una sala operativa mobile, 3 rimorchi, 10 macchine operatrici, una spazzatrice, motopompe, torri faro e gruppi elettrogeni.

Da lunedì sui luoghi degli allagamenti ci sono già i volontari veneti dell’Associazione Nazionale Alpini, oltre alla squadra scouting della Protezione Civile del Veneto che ha effettuato le prime ricognizioni per gli interventi odierni.