Adige monitorato, attesa per la piena. Installate paratie e alzaie chiuse

La città di Verona attende il passaggio della piena del fiume Adige. In Trentino l'allerta è rientrata, come riportato da Trento Today, ma da questa mattina, 31 agosto, il pericolo riguarda il Veronese ed in città si prevede che il fiume possa raggiungere il suo massimo livello nel primo pomeriggio. Intanto, Protezione Civile e Genio Civile hanno già installato delle paratie in zona Dogana, nel centro storico, come scritto da Ansa. L'agenzia ha riferito anche un dato registrato nella serata di ieri, in Lungadige Rubele, dove il livello dell'Adige ha raggiunto il livello di un metro oltre lo zero idrometrico. E a preoccupare sono anche i detriti che il fiume sta portando. Si tratta soprattutto di rami e di tronchi d'albero abbattuti dal maltempo dei giorni scorsi.



(Foto Facebook - Sboarina Sindaco)

Il sindaco di Verona Federico Sboarina già ieri aveva comunicato l'attenzione posta sull'Adige, la cui portata «è salita notevolmente» ha poi aggiunto con un messaggio sul suo profilo Facebook. «Abbiamo predisposto il monitoraggio e la sorveglianza del passaggio della piena nel nostro comune - ha scritto Sboarina - Le nostre squadre sono allertate. Abbiamo cominciato a posizionare le paratoie e chiuso le alzaie per allontanare le persone dal corso d'acqua. Invito i cittadini alla prudenza e a non avvicinarsi agli argini».