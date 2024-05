Verona in allerta per il livello dell'Adige: paratoie chiuse e motopompe pronte ad entrare in azione

Dal Comune di Verona informano che la situazione del maltempo viene monitorata di ora in ora dalla centrale operativa della polizia locale e Protezione Civile. Acque Veronesi ha comunicato che il progressivo innalzamento del livello dell'Adige ha fatto scattare il primo livello di allerta della procedura di emergenza che prevede la chiusura delle paratoie in lungadige Matteotti, via Prato Santo e lungadige Re Teodorico zona Giarina e piazza del Porto a Parona.

Vista la concomitanza con una previsione di piogge intense per il pomeriggio di giovedì, la procedura prevede anche la predisposizione sul lungadige Matteotti e in zona Giarina di motopompe per l'eventuale bypass in Adige al fine di evitare sversamenti dalla rete fognaria che non ha lo sfogo nel fiume.

Per questo motivo, qualora ci sia la necessità di attivare le motopompe, la polizia locale procederà alla chiusura totale del traffico veicolare in Lungadige Matteotti e Lungadige Re Teodorico per la durata dell’intervento.

Consorzi di Bonifica

«I Consorzi di Bonifica sono a lavoro giorno e notte per far fronte a un fenomeno meteorologico estremo. Nei territori più fragili le maestranze sono al lavoro da martedì per preparare i canali a raccogliere quanta più pioggia possibile ma con certi volumi è inevitabile che la rete idraulica vada in saturazione. In alcune aree, oltretutto le idrovore si sono dovute fermare per l’impossibilità di scaricare l’acqua nei fiumi anch’essi al limite, questo ha comportato allagamenti temporanei alle campagne».

Ad affermarlo è Francesco Cazzaro, presidente di ANBI Veneto, l’associazione dei consorzi di bonifica che gestiscono la rete minore dei corsi d’acqua della Regione. «Dopo la grande pioggia di fine febbraio, ecco un altro fenomeno intenso abbattersi in Veneto, soprattutto nel Vicentino e nella Bassa Padovana, con picchi di oltre 230 mm di pioggia in 24 ore che hanno causato anche sfondamenti arginali sulla rete regionale per sifonamenti dovuti dalla fauna selvatica», ha concluso.