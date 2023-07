Previsti rovesci e temporali sparsi, allerta gialla in Veneto fino a mercoledì

Il centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire da domani pomeriggio, 24 luglio, con probabilità in aumento di rovesci e temporali, a partire dalle zone montane e pedemontane in successiva estensione dalla serata anche ad alcune zone della pianura. E per martedì 25 luglio sono attese fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni intensi, associati a forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento.

La protezione civile ha quindi emesso l'allerta gialla (stato di attenzione) dalle 14 di domani fino alla mezzanotte di mercoledì 26 luglio, per i bacini: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini; Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione; Basso Piave-Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza-Lemene e Tagliamento.