Maltempo, allerta arancione in Veneto per rovesci e temporali di forte intensità

Ieri sera, 3 agosto, forti temporali si sono abbattuti in Veneto, provocando nuovi danni in particolare nel Trevigiano, a Pieve di Soligo e nel resto dell'area pedemontana. E le previsioni indicano per oggi l’arrivo di una nuova perturbazione per la Regione ha alzato il livello di allerta.

Il centro funzionale decentrato della protezione civile regionale ha infatti emesso un nuovo avviso che segnala, dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, possibilità di rovesci e temporali anche di forte intensità. La perturbazione sarà più persistente tra prealpi, pianura e costa. La fase più significativa è prevista tra la serata odierna e il primo mattino di domani.

Sulla base di queste previsioni, la protezione civile ha stabilito l'allerta arancione (preallarme) per criticità idrogeologica dovuta ai temporali in tutto il territorio regionale ad eccezione del Bellunese, dove invece l'allerta è gialla (stato di attenzione).

A Verona, il Comune e la polizia locale raccomandano quindi la massima attenzione e di evitare, in condizioni di maltempo, i sottopassi e le possibili aree allagate, così come di non sostare all’aperto sotto gli alberi in caso di temporali. Sempre operativo pronto intervento comunale in caso di necessità grazie ad un’azione di squadra condivisa anche con le società partecipate, con cui è stato predisposto un piano in caso di violenti eventi meteorologici.

I veronesi sono infine invitati a restare collegati con i canali del Comune e con il sito Arpav, su cui vengono riportate le precipitazioni in tempo reale aggiornate ogni 10 minuti su https://radaralert.arpa.veneto.it/.