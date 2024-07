Caldo estivo: emessa la dichiarazione di stato di allarme climatico per disagio fisico in Veneto

A causa del gran caldo che sta interessando il Veneto, da oggi fino a tutto il 19 luglio, il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo "Stato di Allarme Climatico per Disagio Fisico" sulle aree Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana, alla luce delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per il Veneto trasmesso dall’Arpav.

Nella comunicazione si precisa che le previsioni, formulate anche di tendenza, hanno lo scopo di informare tempestivamente tutti gli enti a diverso titolo coinvolti. Per segnalazioni e informazioni in ambito sanitario è attivo il numero verde 800 535 535. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 990.