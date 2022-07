Gran caldo in Veneto, dichiarato stato di allarme climatico fino a venerdì

Stando alle ultime previsioni, il grande caldo non darà tregua per tutta la settimana raggiungendo il picco nel weekend. Si tratta di condizioni meteorologiche che hanno già creato un forte disagio fisico in alcune province del Veneto e che difficilmente miglioreranno nei prossimi giorni.

Per questo, anche sulla base del bollettino emesso da Arpav, la protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio in tutto il territorio veneto.

La protezione civile ha anche ricordato che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800-535535 realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Mentre le segnalazioni di eventuali emergenze di protezione civile è attivo il numero verde 800-990009.