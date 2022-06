Disagio fisico per il grande caldo, stato di allarme in tutto il Veneto

La protezione civile del Veneto, preso atto delle previsioni di Arpav formulate in forma di tendenza, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico nella giornata di oggi, 26 giugno, lungo le coste e da domani a lunedì per tutto il Veneto.

L'allarme per disagio fisico emesso oggi dalla protezione civile del Veneto

L'indice di disagio fisico, come descritto da Arpav, esprime il disagio del corpo umano dovuto alla temperatura e all'umidità relativa dell'aria. L'indice può avere tre gradi di intensità (forte, moderato e debole) e per ogni provincia è determinato utilizzando i dati meteorologici della stazione più vicina al capoluogo.

Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario, la protezione civile ricorda il numero verde 800-535535 realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Mentre, per segnalazioni di eventuali emergenze di protezione civile è attivo il numero verde 800-990009.