Allagamento alla galleria di San Giovanni : chiuso lo svincolo della 434 e code

Numerosi disagi nella mattinata di mercoledì per coloro che si sono messi in auto sulla Tangenziale Sud di Verona, soprattutto se con l'obiettivo di immettersi poi in Transpolesana.

Un allagamento in prossimità della galleria di San Giovanni Lupatoto infatti ha portato alla chiusura dello svincolo per la SS 434 in entrata della Zai, in direzione di Rovigo. Come ha comunicato il Comune lupatotino, sul posto si è recata la Polizia locale, mentre sono state segnalate code sul tratto iniziale della Transpolesana.