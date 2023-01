Colpisce il vigilante e scappa con gli alimenti rubati, poi cerca di sfuggire ai carabinieri in scooter

Era la mattina del 27 gennaio scorso, a Villafranca di Verona, quando i carabinieri della stazione di Castel d'Azzano hanno tratto in arresto un 60enne di origine indiana con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo infatti avrebbe prima riempito lo zaino di generi alimentari in un supermercato del luogo, dopodiché avrebbe colpito con un pugno un addetto alla vigilanza che lo aveva invitato a fermarsi, per poi fuggire a bordo di uno scooter.

Raggiunto dai militari di Castel d'Azzano vicino alla sua abitazione, inzialmente avrebbe arrestato la marcia ma poi si sarebbe rifiutato di scendere dal motorino, tentando invece di ripartire e finendo a terra insieme agli operatori, causando ad uno di loro leggere lesioni.

L’arresto è stato convalidato dal giudice e nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta a settimana.