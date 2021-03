Alimenti trasportati violando le norme igienico-sanitarie: 250 chili sequestrati

I finanzieri del Comando Provinciale di Verona sono passati all'azione nelle ultime ore, quando una pattuglia della Sezione Operativa Pronto Impiego del capoluogo scaligero, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio, ha fermato un furgone condotto da due individui di origine romena.

Le Fiamme Gialle riferiscono di aver nutrito subito dei dubbi in merito alla regolarità dei documenti di trasporto esibiti e si sono così avvalse dell'autorità prevista dalla vigente normativa per ispezionare il vano di carico del mezzo (non dotato di impianti refrigeranti), dove erano stipati svariati borsoni contenenti generi alimentari, soprattutto carne, i quali sarebbero stati trasportati in evidente violazione delle più elementari norme igienico-sanitarie e in assenza di adeguati titoli legittimanti.

È quindi scattato il sequestro dei 250 chili di merce, operato con l’ausilio di un equipaggio della Polizia Locale di Verona e del medico veterinario dell'Ulss 9 Scaligera, attivato e prontamente intervenuto sul posto. Per le forze dell'ordine non è stato possibile appurare se la stessa fosse destinata a consumi familiari o al commercio.

Considerato il rapido deperimento dell’ingente quantitativo di carne sequestrata (evidentemente non idonea per l’alimentazione umana), acquisito il nulla osta sanitario del veterinario e la disponibilità del Parco Natura Viva di Bussolengo, la stessa è stata destinata all’alimentazione degli animali della struttura.

Salato il totale delle sanzioni amministrative elevate, che vanno dall’inesattezza dei dati indicati nel documento di trasporto internazionale, al trasporto di prodotti alimentari freschi in contenitori non idonei e con mezzo non refrigerato, all’assenza di prescritta bollatura sanitaria con conseguente non tracciabilità degli alimenti trasportati: il tutto ammonta a oltre 10 mila euro.