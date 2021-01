Non paga gli alimenti alla figlia e alla ex moglie: 37enne ai domiciliari

Lo scorso fine settimana i carabinieri della stazione di Bardolino hanno tratto in arresto, su ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola (provincia di Cosenza), C.E., 37enne di origini calabresi, gravato da qualche vecchio precedente penale residente nella provincia di Verona da circa 15 anni ed attualmente domiciliato nel Comune di Garda.

L'uomo infatti era stato condannato a sei mesi di reclusione e 400 euro di multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Una volta rintracciato e dichiarato in arresto, C. E. è stato condotto dai carabinieri presso il suo domicilio di Garda, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come stabilito dall’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Verona.

I fatti per i quali il 37enne è stato condannato, si riferiscono ai mancati pagamenti degli alimenti dovuti a sua figlia e alla sua ex moglie. Nel 2017 è così arrivata la condanna a suo carico e la relativa sentenza è diventata poi esecutiva, non essendo stato presentato alcun ricorso da parte dell’interessato.