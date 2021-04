Norme anti Covid violate: alimentari chiuso per 5 giorni e 10 persone multate

È il bilancio dei controlli della Polizia di Stato di Verona eseguiti nella giornata di venerdì. A portare gli agenti al Roshan di via Negrellil, in zona Stadio, è stata una lite tra un cliente e un 36enne dipendente dell'attività

I servizi di controllo disposti dal Questore di Verona, la dottoressa Ivana Petricca, utili anche a garantire il rispetto delle norme anti Covid-19, nella giornata di venerdì hanno portato alla chiusura di un esercizio commerciale e a sanzioni per 10 persone.

A dover rimaner chiuso per i prossimi cinque giorni è il negozio di generi alimentari “Roshan” di Via Negrelli, in zona stadio, risultato inottemperante agli obblighi imposti dalle misure per il contenimento epidemiologico.

La segnalazione di una violenta lite tra un dipendente del negozio di alimentari ed un avventore, avvenuta all’interno dell’esercizio commerciale intorno alle 19, ha portato all'intervento degli agenti delle Volanti.

Sul posto, gli agenti hanno trovato un 27enne cittadino nigeriano riverso a terra, con evidenti tracce ematiche al volto e la felpa strappata. Il giovane ha riferito alle forze dell'ordine di aver avuto un acceso diverbio con un dipendente del negozio, un 36enne cittadino pakistano, a causa di alcuni buoni per l’acquisto di alimenti che quest'ultimo aveva rifiutato in quanto illeggibili. A quel punto, secondo quanto dichiarato dal 27enne ferito, sarebbe stato spintonato verso l’uscita dal 36enne e sarebbe poi stato colpito con calci e pugni.

Dopo aver affidato il giovane aggredito al personale sanitario del 118 e aver proceduto agli accertamenti necessari per la ricostruzione della dinamica del violento alterco, gli agenti hanno constatato che all’ingresso del negozio di alimentari mancava il cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del medesimo, in violazione della vigente normativa.

Oltre alla chiusura del negozio di generi alimentari per 5 giorni, l’attività di controllo degli agenti delle Volanti ha portato nel corso della giornata di venerdì anche a sanzionare 10 persone: 7 per violazione del coprifuoco e 3 perché trovate senza giustificato motivo fuori dal proprio comune di residenza.