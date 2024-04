Anche l'ex sciatore Alex Mair tra gli arrestati per la frode sui fondi Pnrr

Formalmente risulta residente a Brennero, nella provincia autonoma di Bolzano, ma di fatto operava a Verona l'ex sciatore altoatesino Alex Mair, arrestato insieme ad altri 21 indagati per la frode ai danni dell'Unione Europea scoperta dalla guardia di finanza.

Come riferito da VeneziaToday, Mair è stato bloccato nei giorni scorsi in Slovacchia insieme ad una donna di origine ucraina e residente a Bussolengo. I due sono stati arrestati perché ritenuti al vertice di un'organizzazione criminale che avrebbe gestito una rete di società fittizie, costituite al solo scopo di acquisire fondi pubblici illegalmente. È stato calcolato in 600 milioni di euro l'ammontare del denaro intercettato illecitamente, tra fondi del Pnrr per la digitalizzazione e altre risorse destinate al sostegno della capitalizzazione delle imprese.

Gli arrestati sono in tutto 22, di cui 8 portati in carcere e 14 ai domiciliari. Mair è tra gli indagati finiti in carcere, insieme alla 40enne ucraina residente a Bussolengo ed insieme anche ad un uomo originario dell'Albania e residente a Caprino Veronese. Ai domiciliari, invece, anche un uomo di 54 anni residente a Castelnuovo del Garda.

L'indagine è partita nel 2022 dal sospetto su alcuni movimenti di due società veneziane che avevano partecipato a un bando di Simest. I soldi ricavati sarebbero stati trasferiti all'estero o reinvestiti in acquisto di immobili, auto di lusso, gioielli e orologi, criptovalute e viaggi. Nelle attività illegali sarebbero coinvolti anche dei commercialisti che avevano il compito di spedire bilanci falsi.

Oltre agli arresti, l'operazione della guardia di finanza ha portato a perquisizioni e sequestri in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Toscana, Lazio, Campania e Puglia.