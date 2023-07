Scomparso da martedì 19enne di Cassone, ricerche avviate e appelli sui social

Sono in corso le ricerche di un 19enne veronese che risulta scomparso dallo scorso martedì, 11 luglio. Il giovane si chiama Alessio Nodari e vive con la famiglia a Malcesine, nella frazione di Cassone.

Della sua scomparsa sono stati avvisati i carabinieri ed i genitori hanno lanciato appelli anche su i social network, nella speranza che qualcuno possa aver visto i ragazzo e possa fornire informazioni utili per il ritrovamento. «L'ultima volta che lo abbiamo visto - hanno raccontato la madre e il padre - indossava una tuta nera con una maglietta color nero e oro della Nike. Non ha soldi con sé. Abbiamo già provato a contattare tutti i suoi amici ma non l’hanno sentito. È uscito a piedi. Siamo molto preoccupati. Per favore per chi lo dovesse vedere ci contatti immediatamente o chiami le forze dell’ordine».

I famigliari hanno provato a contattarlo ed hanno provato a sentire anche gli ospedali locali, senza però ottenere risposte positive.