Ritrovato il 19enne di Cassone scomparso da martedì. È vivo e sta bene

Nella serata di ieri, 14 luglio, i carabinieri hanno potuto mettere fine a giorni di ansia e apprensione: Alessio Nodari è stato ritrovato.

Il 19enne di Malcesine era scomparso dalla giornata di martedì 11 luglio, mettendo in angoscia conoscenti e famigliari. Il padre e la madre ne hanno denunciato subito la scomparsa ed hanno lanciato appelli sui social per favorire le ricerche dei carabinieri. Ricerche che si sono concluse ieri sera con il ritrovamento del ragazzo, che è stato portato in caserma. «Sta bene», hanno scritto sui social network la mamma e il papà, che hanno ringraziato per la collaborazione.

L'ultima volta che era stato visto, Alessio Nodari aveva una tuta nera con una maglietta color nero e oro. Il giovane era uscito di casa senza soldi, martedì scorso, e non aveva fatto più ritorno. I genitori hanno provato a contattarlo al cellulare, ma lui non ha risposto e poi ha spento il telefonino. Anche i suoi amici hanno provato a rintracciarlo ma senza fortuna. Un comportamento molto insolito per il 19enne, che vive con la famiglia nella frazione di Cassone e che non si era mai allontanato senza riferire quando sarebbe tornato.

È scattato quindi l'allarme ed anche l'aiuto da parte dei conoscenti e dei contatti della famiglia Nodari. Una famiglia, tra l'altro, già colpita da un altro evento terribile: l'anno scorso, un fratello di Alessio era stato investito vicino casa, riportando gravissime lesioni.

Le ricerche sono andate avanti per giorni con qualche segnalazione che non ha portato al ritrovamento del 19enne. Ritrovamento che per fortuna è avvenuto ieri sera, con i carabinieri che hanno potuto rassicurare tutti, annunciando che Alessio Nodari era vivo e stava bene.