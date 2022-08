Hellas - Napoli, divieto di vendita, detenzione e consumo di alcolici fuori dallo stadio

Il prefetto di Verona, Donato Cafagna, ha disposto per la partita tra Hellas e Napoli il divieto di somministrazione, di vendita, detenzione e consumo all'aperto sulla pubblica via di bevande alcoliche all'esterno dello stadio Bentegodi, nel raggio di 500 metri, dalle ore 8 alle ore 24.



Viene sottolineato che il provvedimento, che integra un altro del sindaco di divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, si è reso necessario per l'iniziativa dei tifosi veronesi di radunarsi dal mattino di lunedì per festeggiare il Ferragosto.Le due tifoserie sono da sempre divise da una grande rivalità, ma nei giorni scorsi sono state unite dal lutto per la scomparsa di Claudio Garella , che riusci a vincere uno scudetto con entrambe le maglie.