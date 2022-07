Controlli serrati nel weekend per la polizia di Lazise: multati tre turisti che passeggiavano nudi sulla Gardesana

Nel fine settimana appena trascorso la polizia locale di Lazise fa sapere in una nota di aver «intensificato i controlli mirati alla tutela della quiete pubblica nelle zone limitrofe ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed al rispetto della normativa sulla somministrazione di bevande alcoliche». La decisione è stata presa a seguito di alcune segnalazioni e in coerenza con le direttive impartite dalla prefettura.

Nello specifico i controlli hanno riguardato il divieto di somministrazione di alcolici ai minori, il rispetto degli orari di cessazione della vendita di alcolici, nonché l'attuazione di alcune misure di prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica. Due pattuglie coordinate dal comandante della polizia locale di Lazise Massimiliano Gianfriddo, grazie anche all’ausilio della pattuglia di vigilanza privata che presta servizio ogni notte, hanno permesso di effettuare i controlli in sei pubblici esercizi e in alcune zone segnalate per frequenti disturbi notturni alla quiete pubblica. La presenza del personale ha garantito il rispetto dell’orario di chiusura di tutti i locali ed un ordinato comportamento degli avventori.

Nel complesso, spiega la nota della polizia locale di Lazise, sono state sanzionate «quattro attività per il mancato rispetto delle norme di cui al decreto legge 117/2007 che prevede un’attività di prevenzione alla guida in stato di ebbrezza svolta già all’interno dei locali di somministrazione con precisi obblighi informativi, che appunto qualche locale ha disatteso». In questo caso le sanzioni ammontano a 400 euro ciascuna.

Inoltre, la nota della polizia locale di Lazise riferisce che «tre cittadini olandesi che camminavano nudi sulla strada gardesana sono stati identificati e sanzionati», nonché infine accompagnati presso il camping dove alloggiavano. In tarda notte è stata poi contestata a una persona la «guida in stato di ebbrezza alcolica con sequestro del mezzo».

L’attività delle pattuglie ha compreso anche controlli straordinari di polizia stradale: sono state infatti contestate ben «74 violazioni al codice della strada», tra le quali venti riguardanti veicoli che «circolavano senza la prescritta revisione periodica» ed altre due concernenti veicoli che «risultavano sprovvisti di valida copertura assicurativa». I controlli notturni, conclude la nota della polizia locale di Lazise, «proseguiranno per tutta la stagione turistica».