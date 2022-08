Turista veronese morto in mare per un malore davanti agli occhi della moglie

Un turista veronese di 77 anni è morto ieri, 26 agosto, mentre nuotava nel Mare Adriatico davanti alla spiaggia di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il nome dell'uomo è Albino Bertoldi e pare sia stato vittima di un malore, anche se maggiori certezze si potranno avere dopo l'autopsia prevista per oggi.

A raccontare del ritrovamento di Albino Bertoldi e dei disperati tentativi di rianimarlo è stato Gianluca Ginella su Cronache Maceratesi. Il 77enne veronese stava facendo il bagno dopo le 18, orario in cui termina il servizio di salvataggio. Il bagnino era dunque già andato via quando l'uomo è stato presumibilmente colpito da un malore. Il corpo del turista è stato trovato da un ragazzo che stava remando sul suo sup. Il giovane ha immediatamente compreso la gravità della situazione, ha caricato il corpo di Albino Bertoldi sulla sua tavola e lo ha riportato a riva chiamando subito aiuto. Alcuni presenti, tra cui un vigile del fuoco fuori servizio, hanno praticato delle manovre per rianimare il 77enne, davanti agli occhi della moglie che non era in acqua con lui perché rimasta sulla spiaggia. Poco dopo sono arrivati anche gli operatori del 118 che hanno proseguito con i tentativi di rianimazione finché non c'è stato più nulla da fare. Albino Bertoldi è stato dichiarato deceduto e per gli accertamenti di rito sono intervenuti anche gli uomini della polizia e della guardia costiera.