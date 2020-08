Mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti alla caserma G. Duca in Via San Michele a Verona, per rimuovere due alberi d'alto fusto abbattuti dal vento dei giorni scorsi sui fabbricati della caserma.

Attraverso l'uso di autoscala ed autogru, i pompieri hanno progressivamente ridotto le dimensioni dei grossi alberi fino ad appoggiarli al suolo in sicurezza.