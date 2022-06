Gestiscono un hotel sul Garda e percepiscono l'assegno unico provinciale trentino

Nonostante gestiscano un albergo sul lago di Garda, avrebbero percepito anche l'assegno unico provinciale trentino, lo strumento ideato per dare sostegno a chi versa in gravi difficoltà economiche.

Il fatto, emerso alla metà di giugno, è riportato dai colleghi di TrentoToday, in seguito ai controlli eseguiti dalla polizia locale delle Giudicarie di Tione di Trento e dell’Apapi (Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa) che verificano costantemente se nel tempo rimangono i requisiti necessari per l’ottenimento dell’assegno unico provinciale all'interno delle famiglie.

Questo inoltre non sarebbe un caso isolato. La nota delle forze dell'ordine infatti sottolinea che sono state segnalate altre situazioni nelle quali venivano percepite indebitamente le agevolazioni economiche. Quello relativo a questa famiglia rimane il caso più eclatante: il nucleo infatti rientrerebbe solo occasionalmente in Trentino, in quanto vivrebbe al di fuori di esso, sulle sponde del lago di Garda, dove per l'appunto gestisce una struttura ricettiva.

Stando a quanto emerso nelle verifiche, in questo particolare caso, i richiedenti del sostegno cambiavano continuamente la residenza e quindi anche le dichiarazioni presentate a due diversi comuni giudicariesi. Un atteggiamento, questo, ritenuto un "Evidente tentativo di scompigliare le risultanze della pubblica amministrazione, la famiglia voleva così continuare a risultare residente in provincia di Trento".

Le erogazioni del contributo sono state al momento bloccate dall’agenzia provinciale competente. La polizia locale sta portando avanti ulteriori accertamenti per informare anche l’autorità giudiziaria competente sugli eventuali risvolti di natura penale che potrebbero emergere durante l'analisi delle pratiche in trattazione nei vari eEnti.