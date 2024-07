Creò "bottega rinascimentale" a Verona. Morto a 88 anni Albano Poli

Si è spento oggi all'età di 88 anni Albano Poli. E con la sua scomparsa Verona ha perso un artista capace di ricreare una "bottega rinascimentale" in cui la creatività poteva prendere forme sorprendenti attraverso la lavorazione di diversi materiali.

Nato nel capoluogo scaligero il 2 agosto 1935, Poli ha passato l'infanzia negli anni duri della Seconda Guerra Mondiale e ha completato la sua formazione nella scuola d'arte di Verona, diretta dal maestro Pino Casarini, il quale lo ha indirizzato verso la realizzazione di vetrate artistiche. Albano Poli ha dunque iniziato la sua carriera come vetratista, in una bottega del centro storico scaligero. Ma la luce non è passata solo attraverso le sue vetrate. Albano Poli è stato anche un designer di lampade, attirando attenzioni dall'Italia e dall'estero. Gli spazi della bottega del centro sono diventati insufficienti all'aumentare del lavoro e così negli Anni '80 Albano Poli ha trasferito la sua attività (Progetto Arte Poli) nella sua sede attuale in Strada Bresciana. Ed è proprio in questa sede che Poli ha creato quella che si può ben definire una "bottega rinascimentale" dove il maestro e i suoi collaboratori hanno dato forma a vetrate, ma anche a mosaici, ad affreschi, a statue e a sculture, lavorando pietre, legno e metallo.

Diversi i riconoscimenti ricevuti da Poli durante la sua vita. E tante sono le opere da lui create ed esposte in tutto il mondo.

Il funerale di Albano Poli sarà sabato prossimo, 13 luglio, alle 11 nella chiesa di San Fermo a Verona.