Agricoltura veronese, inizia la conta dei danni dopo le forti piogge delle ultime ore

Le intense e battenti piogge che tra mercoledì e giovedì si sono abbattute sul Veneto, hanno provocato numerosi danni e disagi a centri abitati e strade, con i corsi d'acqua in piena che in alcuni casi hanno rotto gli argini e allagato intere campagne, come accaduto a Cologna Veneta (qui le immagini), con il presidente Zaia che ha dichiarato lo stato di emergenza.

Nuove precipitazioni sono attese, ma in agricoltura si inizia già a quantificare l'ammontare dei danni, che rischiano di essere ingenti.

Coldiretti

I tecnici di Coldiretti Veneto spiegano che la "bomba d'acqua" caduta nelle scorse ore ha allagato centinaia di ettari già seminati tra Padova e Vicenza, mentre nell’Est veronese gli smottamenti hanno trascinato detriti e fango nei vigneti e nei ciliegeti. Il bilancio sarebbe ancora da tracciare, ma l'agricoltura regione è già in stato di allerta.

Le maggiori criticità nella provincia veronese si sono registrate ad est: nei vigneti in Val d'Alpone e in Val d'Illasi, dove si sono riversati terriccio e sassi lasciando ristagni diffusi sui terreni e provocando smottamenti. A Zimella il Guà ha rotto gli argini, come accennato in precedenza, allagando ampie aree nei comuni di Cologna Veneta e di Roveredo. In queste ore si temono le conseguenze della rottura del Guà nel Legnaghese, dove si potrebbe manifestare il fenomeno del ristagno idrico che procurerebbe l’asfissia radicale delle piccole piantine appena spuntate dal terreno.

Coldiretti Verona sta raccogliendo dagli agricoltori le segnalazioni dei danni per individuare e delimitare le aree colpite e le coltivazioni maggiormente coinvolte per poi procedere in accordo con i comuni con le segnalazioni del caso.

Sarebbero già stati registrati ingenti danni alle strutture, dagli impianti di vigneti e frutteti, al manto di terreno fertile che in alcuni casi è stato spazzato via del tutto mentre in altri è stato completamente sommerso dai detriti.

Sono numerose le segnalazioni da parte degli agricoltori, osservano i tecnici di Coldiretti Veneto, ma solo nei prossimi giorni, liberati i campi e soprattutto superata l’allerta meteo, sarà possibile valutare le conseguenze del nubifragio, l’ennesimo evento estremo con il quale gli imprenditori agricoli devono fare i conti.

«Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – l’intervento di Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono il reddito degli agricoltori per le gravi danni subiti. Inoltre – conclude Vantini - non si possono poi ignorare le conseguenze di una presenza sempre più pesante delle specie animali che intaccano la solidità degli argini. Le nutrie negli ultimi anni hanno infatti reso i terreni limitrofi ai corsi d’acqua fragili e cedevoli, e la fanghiglia che nelle ultime ore si è riversata nei campi ne sono una dolorosa conseguenza».

Codive

Codive Verona, il Consorzio che si occupa delle assicurazioni agevolate in agricoltura, stila una prima fotografia della situazione, sottolineando come l'agricoltura veronese sia stata colpita nelle scorse ore da abbondanti piogge, venti e allagamenti.

Nella Bassa Veronese, nelle zone di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà, Nogara e Sanguinetto le precipitazioni hanno raggiunto i 60 millimetri. Il Consorzio prevede danni su cereali, in particolare sul mais appena seminato e allettamenti su frumento ed orzo. Danni anche su orticole, patate e pomodoro nel Colognese.

«È ancora presto fare una stima dei danni – osserva il direttore di Codive Michele Marani – è necessario attendere l’evoluzione del maltempo di oggi. Oltre a fenomeni di asfissia causati da anomale precipitazioni stiamo monitorando le eventuali conseguenze del vento forte che sta imperversando nel nostro territorio e che ha colpito frutta, viti e orticole».

Gli effetti della pioggia si sono verificati anche nell'areale dell'alta Val d'Alpone, in particolare San Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara e Roncà su vigneti e ciliegi con danni da cracking alle ciliegie.

«Nei prossimi giorni – conclude Marani - potremo fare una stima più esatta sia in merito alle zone colpite che alle colture danneggiate».

Cia Verona

«I quantitativi d’acqua caduti ieri, accompagnati da forte vento, hanno inondato in molte zone i terreni agricoli - ha detto il presidente di Cia Verona, Andrea Lavagnoli -. Gli allagamenti degli appezzamenti variano da zona a zona a seconda della natura del terreno, oltre che della quantità di acqua caduta per metro quadrato: da quelli sabbiosi, in cui lo sgrondo è più rapido, dalle sistemazioni di sgrondo degli appezzamenti; dall’efficienza degli scoli di allontanamento delle acque. Già nel pomeriggio di oggi molti degli appezzamenti allagati si sono asciugati. Si tratterà di vedere se nelle prossime ore il fenomeno si ripeterà. Intense piogge e vento hanno causato in una percentuale del 20% l’allettamento del frumento, le cui spighe si sono da poco formate. La permanenza per molte ore dell’acqua sui terreni seminati a mais e soia può provocare l’asfissia delle piantine. Inoltre, un allagamento seguito da un rapido essiccamento può determinare la formazione di una crosta, che condiziona lo sviluppo delle piante messe a dimora. Da notare che quanto accaduto ha messo in evidenza i punti critici dei sistemi di scolatura delle acque, il che consente di avere visivamente una mappatura per provvedere al ripristino della funzionalità dei fossati di scolo da parte dei privati, unitamente alla questione che si pone in capo ai Consorzi di bonifica di dimensionare la portata delle idrovore a questi sviluppi climatici».

Una stagione agricola, quella di quest'anno, partita sotto il segno del freddo e del maltempo. In aprile il territorio era stato colpito da vento forte, grandine, gelate, soprattutto nella parte Est della provincia a Sud dell’autostrada A4. Erano stati colpiti da gelate i vigneti, nella striscia da Montebello a San Bonifacio fino a Belfiore, così come ciliegi, albicocchi e peschi.