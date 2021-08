I vestiti restano agganciati al cardano del trattore: agricoltore in ospedale d'urgenza

Un uomo è stato portato d'urgenza in ospedale, dopo un incidente agricolo avvenuto nella zona di Arcole.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 7 di venerdì, il titolare di un'azienda agricola sarebbe rimasto agganciato con i vestiti nel cardano di un trattore, per cause in fase di accertamento. Scattato l'allarme, sul posto si è diretto il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, a causa delle lesioni riportate: fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri e il personale Spisal, che svolgerà gli accertamenti del caso.