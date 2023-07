Petardi e bastonate, agguato alla Festa in Rosso: 3 feriti. Fermati 5 giovani di estrema destra

Un agguato di matrice di estrema destra si sarebbe consumato nella notte tra lunedì e martedì a Verona. Gli autori sarebbero alcuni giovani, già noti per essere stati coinvolti nelle aggressioni perpetrate a dicembre nei confronti di alcuni tifosi del Marocco scesi in strada per festeggiare la vittoria della propria nazionale di calcio, indicati come responsabili di un'azione compiuta contro la “Festa in Rosso – Festa del partito della rifondazione comunista”, che si celebra a Quinzano, in via Bresciani, iniziata giovedì scorso e che proseguirà fino al 25 luglio.

Come riferiscono dalla questura di Verona, la mezzanotte era appena scattata quando è giuntala segnalazione alla centrale operativa, circa la presenza di un gruppo di ignoti che avevano lanciato un petardo all’interno dell’area in cui si stava svolgendo la manifestazione politico-culturale.

Solamente una quindicina di minuti dopo, un gruppo di giovani avrebbe aggredito i presenti con dei bastoni per poi darsi alla fuga a bordo di un auto. Grazie però ai servizi di controllo costanti disposti dal questo anche in occasione dell'evento, gli agenti delle volanti sono riusciti ad intercettarli e ad identificarli: si trattava di 5 giovani, tutti riconosciuti anche dal personale della Digos scaligera come noti militanti di gruppi di estrema destra della città.

I filmati per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda sono ora al vaglio degli investigatori, così da riuscire ad attribuire le specifiche responsabilità. Le forze dell'ordine, inoltre, attendono che venga sporta denuncia dai tre soggetti rimasti feriti durante l’agguato e gli esiti degli accertamenti medici, necessari al fine di qualificare i fatti come reato.

Gli esiti dell’attività di indagine verranno poi trasmessi alla competente autorità giudiziaria.