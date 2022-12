Aggressioni ai tifosi marocchini. «Agguato spregevole. Si adotti massimo rigore possibile»

Il Comune di Verona ha ringraziato le forze dell'ordine e la polizia locale per aver rapidamente intercettato e identificato i 13 giovani che si sono resi colpevoli di ripetute aggressioni ai danni dei tifosi che festeggiavano per la vittoria del Marocco agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio. Sarebbero tutti conosciuti come militanti di gruppi di estrema destra i 13 presunti aggressori, i quali hanno preso di mira la comunità che, coesa e felice, gioiva dei successi sportivi.

«Come amministrazione ci rattrista vedere la nostra città, che sa essere accogliente e inclusiva, tornare ad essere raccontata, come nel passato, violenta e razzista - ha commentato Jacopo Buffolo, assessore alle politiche giovanili - Episodi come questi sembrano riportarci indietro ad una città che siamo convinti di poterci lasciare alle spalle. A chi ha subito aggressioni e alla comunità marocchina esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza, e lavoriamo tutti insieme per migliorare sempre di più l'inclusione e la convivenza pacifica, affinché simili episodi non si ripetano. Perché la nostra Verona, ora e in futuro, sia sempre di più capace di dare a tutti i cittadini spazi sicuri di crescita e di coesione sociale».

E le aggressioni di martedì scorso, 6 dicembre, sono diventate anche un caso politico con le forze politiche di maggioranza a Verona che hanno espresso solidarietà alla comunità marocchina. Una solidarietà espressa anche da alcuni consiglieri regionali. «È spregevole l'agguato violento che si è verificato a Verona ai danni di persone che stavano liberamente festeggiando la vittoria della nazionale di calcio marocchina - hanno dichiarato i consiglieri regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni - Il nostro ringraziamento va alla Digos che ha prontamente individuato i responsabili e la nostra solidarietà va agli aggrediti. Contro questi fenomeni di estremismo di matrice politica va adottato il massimo rigore, a tutti i livelli». E la consigliera del Movimento 5 Stelle Erika Baldin ha aggiunto: «Piena solidarietà alla comunità marocchina di Verona e d'Italia dopo le brutali aggressioni ai tifosi del Marocco. Ciò che colpisce di più in questi agguati è la violenza gratuita e immotivata nei confronti di una comunità in festa, qualcosa di raccapricciante e disumano. Esprimo la condanna più totale nei confronti di un atto squadrista e razzista».