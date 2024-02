Picchiata nell'androne di casa, aggressore tenta di toglierle i vestiti

È accusato di lesioni gravi e violenza sessuale il 25enne che domenica scorsa, 28 gennaio, ha aggredito una donna di 37 anni nell'androne della casa dove la vittima vive con i genitori. Ed è stata proprio la madre della 37enne ad intervenire per salvare la figlia e chiamare i soccorsi.

L'aggressione, riportata da Ansa, si è consumata di notte. La donna era appena tornata a casa in bici e pare che l'aggressore l'abbia seguita. Entrata nell'androne, la 37enne è stata picchiata con ferocia da un giovane che ha tentato di spogliarla per violentarla. La vittima si è difesa usando anche le sue chiavi per ferire l'aggressore. E urlando, la donna ha attirato l'attenzione della madre che ha dato l'allarme favorendo l'arresto del 25enne da parte dei carabinieri. Dopo l'aggressione, la vittima è stata ricoverata in ospedale per le fratture al volto riportate. E i medici, dopo qualche giorno, l'hanno dimessa con una prognosi di guarigione di un mese.

Per i carabinieri, l'autore dell'aggressore è un 25enne senza fissa dimora, il quale è stata rinchiuso in carcere. Il giovane si è dichiarato innocente, ma gli investigatori hanno in mano elementi in grado di dimostrare la sua colpevolezza.