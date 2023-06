Tornano a casa dalla trasferta di Milano, tifosi Hellas aggrediti all'autogrill

Potrebbe essere stata una ritorsione per gli atti di violenza avvenuti l'8 maggio 2022 allo stadio Bentegodi, ma sarà la Digos di Milano a doverlo accertare. Quel che è certo è che l'altra notte dei tifosi dell'Hellas Verona sono stati aggrediti da un gruppo di tifosi del Milan.

L'agguato è avvenuto dopo la partita tra i rossoneri e gialloblù di domenica scorsa, 4 giugno. Come riferito da Angiola Petronio sul Corriere di Verona, una decina tifosi dell'Hellas stava tornando a casa con un pulmino e intorno all'1,20 del mattino di lunedì si è fermata all'autogrill Lambro Sud, sull'autostrada A4, all'altezza di Cinisello Balsamo. I supporter veronesi sono scesi per andare a mangiare e bere all'autogrill. Nel pulmino è rimasto solo il guidatore, un ragazzo di 23 anni, il quale ha visto gli aggressori entrare in azione. Con i volti coperti da cappucci e sciarpe, i tifosi del Milan hanno cominciato ad gridare insulti e a prendere a sprangate il veicolo, rompendone i vetri. Il 23enne è quindi uscito dal mezzo ed ha rimediato un colpo di spranga sul braccio.

Terminato il blitz, gli aggressori sono scappati via a bordo delle loro auto. Nel frattempo, il tifoso dell'Hellas con il braccio dolorante è entrato in autogrill per dare l'allarme e chiedere aiuto. Sul posto è arrivata la polizia, che ora sta indagando sul fatto aiutandosi anche con le immagini delle telecamere. Nessun ricovero in ospedale, invece, per il 23enne che è tornato a casa con il resto della comitiva.