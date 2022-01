Tentata aggressione ai tifosi dell'Hellas in autogrill: Daspo per 5 ultras della Cremonese

Sono 5 i provvedimenti amministrativi di Daspo a carico di altrettanti ultras della Cremonese, emessi dalla Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza, in seguito agli accertamenti condotti insieme alla Digos di Cremona, per individuare i protagonisti dei fatti avvenuti sabato 27 novembre all’interno dell’area di servizio “Trebbia nord”, al chilometro 157 dell’autostrada A21.

Nell'occasione i sostenitori della U.S. Cremonese 1903, diretti ad Alessandria per la trasferta in programma in Piemonte valevole per il campionato di serie B di calcio, avrebbero avvistato un pullman dei tifosi dell'Hellas Verona, in sosta all'autogrill durante il viaggio che li portava a Genova a Genova per la partita contro la Sampdoria. A quel punto i tifosi lombardi sarebbero scesi dal proprio mezzo per cercare di aggredire i sostenitori scaligeri, ma la prontezza dell’autista del pullman e l’intervento degli agenti della Polizia di Stato avrebbe evitato il contatto tra le due fazioni.

A quel punto gli ultras della Cremonese si sono subito allontanati, ma i successivi accertamenti hanno permesso di individuare cinque di loro. A seguito di ciò, il questore di Piacenza Filippo Guglielmino ha emesso 5 provvedimenti di Daspo che vieteranno per la durata di 12 mesi ai cinque di assistere ad ogni competizione sportiva.