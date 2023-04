Offese alla cameriera, responsabile di sala la difende e viene aggredito

Aveva preso le difese di una collega, che nel corso di una cena era stata oggetto di frasi sessiste, e per questo è stato malmenato dai clienti che non hanno gradito il pacato rimprovero. La vittima dell'aggressione è il responsabile di sala del Ristorante Maffei, il quale si è ritrovato con lesioni al volto ed il setto nasale fratturato. Gli aggressori, invece, sono stati bloccati dal titolare del locale di Piazza Erba e dai carabinieri e sono stati denunciati per lesioni gravi e omissione di soccorso.

L'azione violenta, confermata dal ristorante a TgVerona, è avvenuta durante la sera successiva alla chiusura di Vinitaly. Terminato il grande evento a Veronafiere, un gruppo formato da una decina di giovani si è fermato a cena al Ristorante Maffei. E durante tutta la serata, la comitiva ha avuto nei confronti di una cameriera un atteggiamento inopportuno, importunandola con battute offensive.

Finita la cena, un ragazzo e una ragazza del gruppo sono andati a pagare ed il responsabile di sala del locale ha evidenziato la maleducazione dimostrata dai commensali durante la serata. A quel punto, il giovane ha dato un pugno al responsabile di sala e la ragazza ha usato un centrotavola per colpirlo al volto.

I due sono poi scappati, ma sono stati inseguiti dal titolare del Ristorante Maffei ed identificati dai carabinieri. Nei loro confronti, la vittima ha poi presentato denuncia.