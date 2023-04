Aggressione al Ristorante Maffei, il titolare: «Mai successo prima. Una follia»

Un ristorante elegante, nel pieno centro di Verona. «Un luogo carico di suggestioni per la storia millenaria che lo circonda», si legge sul suo sito internet. Un luogo che, in questi ultimi giorni, è carico anche di incredulità per l'aggressione avvenuta il 4 aprile scorso. «Non te lo aspetti in un posto così. Non è mai successo prima. Davvero una cosa folle», ha commentato ad Ansa Luca Gambaretto, il titolare del Ristorante Maffei di Piazza Erbe, dove un cameriere di sala di 27 anni è stato picchiato da una coppia di clienti al termine di una cena.

«Scene da far west, nessuno si sarebbe aspettato niente del genere», ha riferito un collega della vittima. Lo stesso che però ha ammesso che quella serata era stata difficile da gestire, a causa di una comitiva particolarmente rumorosa. Una comitiva di cui facevano parte gli aggressori del 27enne.

Il gruppo era stato fatto accomodare nella cantina del ristorante e divisa in due tavoli. Probabilmente, i commensali hanno alzato troppo il gomito ed hanno avuto comportamenti poco educati. Alcuni avrebbero spostato delle costose bottiglie di vino dagli scaffali e ad una cameriera che si era chinata a raccogliere un piatto di pasta caduto a terra sono state rivolte frasi sessiste. Alla comitiva è stato chiesto garbatamente di moderarsi, ma al termine della cena la situazione è degenerata.

Con una coppia che faceva parte del gruppo, il 27enne Cristian Sicuro ha preso le difese della collega che era stata importunata durante la cena. «Discutevo con calma con un giovane di una tavolata che aveva dato fastidio per tutta la cena. All'improvviso mi ha colpito», ha raccontato la vittima, che è stata prima colpita con un pugno dal giovane. Poi, la ragazza che era con il cliente ha lanciato un centrotavola contro il cameriere.

Cristian è stato poi portato all'ospedale Borgo Trento, dove i medici gli hanno sistemato il setto nasale e gli hanno applicato tre punti di sutura al sopracciglio. Per lui, la prognosi è di 30 giorni, con la programmazione di un intervento di chirurgia plastica per la ricostruzione del volto.

Intanto, la polizia sta proseguendo le indagini per individuare gli aggressori. Per il momento è stata identificata solo la ragazza. È una 26enne romana di Guidonia, che è stata denunciata per lesioni. E gli agenti della squadra mobile di Verona sono prossimi all'identificazione anche dell'uomo, probabilmente anche lui di Guidonia, che ha preso a pugni il cameriere.